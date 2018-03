27 marzo 1993, la Cremonese conquista il trofeo Anglo-Italiano battendo il Derby County

Il 27 marzo 1993 la Cremonese conquista a Wembley il trofeo Anglo-Italiano. I grigiorossi - che quell'anno erano in corsa per ottenere la promozione in A, poi avvenuta- riuscirono quel giorno ad alzare il trofeo battendo 3-1 il Derby County. La squadra era allenata da Gigi Simoni e in campo c'erano tra gli altri Colonnese, Dezotti, Maspero. Per arrivare alla finale la Cremonese aveva battuto West Ham, Tranmere, Bristol e Bari. In finale andò subito a segno la squadra lombarda con Verdelli, poi arrivò il pari per il Derby County con Marco Gabbiadini, quindi nella ripresa segnarono Maspero su rigore e Tentoni. Grande festa per i giocatori grigiorossi e per i mille tifosi al seguito della squadra. Quella coppa resta uno dei più importanti traguardi raggiunti nella storia del club.