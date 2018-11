27 novembre 2001, il Bayern torna a vincere l'Intercontinentale dopo 25 anni

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.. Stasera Juve-Valencia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale - Leggi la news, CLICCA QUI! Stasera Roma-Real Madrid: tutti gli aggiornamenti in tempo...

Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate a Caversazi

Virtus Francavilla, in arrivo il portiere Nordi

1-0 alla Ternana, seconda vittoria di fila per il Pordenone. Ramarri primi

Monza, per l'attacco occhi su Ganz dell'Ascoli

Ds Siena: "Entella tra le più forti del torneo. Incertezza estiva non sia alibi"

Serie C, la top 11 del gir. A: il redivivo Caccavallo va in doppia cifra

Serie C 2018/2019, le panchine: Sandreani e Alvini esonerati

Serie C, la top 11 del gir. B: Burrai vale il primo posto

Serie C, la top 11 del gir. C: Scaringella mette le ali al Matera

Casertana, in arrivo Capuano in panchina

Altre notizie Serie C

Il 27 novembre 2001 il Bayern Monaco vince la coppa Intercontinentale. Al "National Stadium" di Tokyo la squadra guidata da Ottmar Hitzfeld il Boca Juniors dopo i tempi supplementari. Decide al 109' Samuel Kuffour risolvendo una mischia dagli sviluppi di un calcio d'angolo. I bavaresi tornano sul tetto del mondo a distanza di 25 anni, quando in partita di andata e ritorno ebbero la meglio sul Cruzeiro. Il Boca, che l'anno prima aveva sorpreso il Real Madrid si deve piegare alla concretezza dei tedeschi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy