27 settembre 1970, ecco la prima puntata di 90° Minuto

Il 27 settembre 1970 va in onda per la prima volta sulla Rai, Novantesimo minuto, la trasmissione che prima tra tutte mostrava i gol delle partite della domenica. A condurre la trasmissione inizialmente erano Maurizio Barendson e Paolo Valenti che avevano ideato il programma insieme a Remo Pascucci. Storica la sigla di testa che ha resistito al tempo diventando nota a tutti, anche a chi non si è quasi mai occupato di calcio. Pancho è il titolo di quella musica composta da Julius Steffaro, pseudonimo di Jan Stoeckart. La trasmissione diventò un punto fisso della domenica per milioni di italiani, raggiungendo ascolti eccezionali. Il successo fu legato anche allo stile spontaneo (lontano dai tentativi di perfezionismo e dalla freddezza di oggi) e alle performances dei corrispondenti delle sedi regionali della Rai. Tra gli altri si ricordano Tonino Carino da Ascoli, Cesare Castellotti da Torino, Marcello Giannini da Firenze, Gianni Vasino da Milano, Luigi Necco da Napoli e Ferruccio Gard da Verona.