28 agosto 1920, la Nazionale spagnola gioca la sua prima partita della storia

Il 28 agosto 1920 la Nazionale spagnola fa il suo esordio scendendo in campo per la prima volta. Il debutto avvenne in occasione dei giochi olimpici di Anversa: la Spagna, nello stadio La Butte di Bruxelles, affrontò la Danimarca vincendo per 1-0 con gol di Patricio Arabolaza, primo marcatore assoluto della storia della Nazionale iberica. Quella squadra, che arriverà a conquistare la medaglia d'argento, giocava con questa formazione: Zamora, Samitier, Sesúmaga, Otero, Arrate, Belauste, Pichichi, Acedo, Eguiazábal, Patricio e Pagaza.