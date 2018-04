28 aprile 2004, Baggio gioca la sua ultima partita con la Nazionale

© foto di Federico De Luca

Il 28 aprile 2004 è il giorno dell'ultima partita di Roberto Baggio con la Nazionale. Il match - amichevole, giocata a Genova - è quello con la Spagna di Casillas, Xabi Alonso, Raul e Morientes, mentre gli azzurri guidati da Giovanni Trapattoni potevano schierare tra gli altri Buffon, Pirlo e Christian Vieri. Quest'ultimo pareggiò dopo la rete di Torres. Baggio fu sostituito al quarantunesimo della ripresa e il Ferraris gli riservò un lunghissimo applauso. In quella partita sfiorò il gol di testa dopo una punizione di Pirlo. In totale in Nazionale Baggio ha collezionato 56 presenze segnando 27 reti.