© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 28 aprile 2010 l'Inter perde 1-0 contro il Barcellona al Nou Camp ma si qualifica per la finale di Champions contro il Bayern Monaco. Al termine di una gara di sofferenza in cui i nerazzurri erano rimasti in dieci dopo 28 minuti la squadra di Mourinho compì un'autentica impresa (all'andata l'Inter aveva vinto 3-1 a San Siro). Il tecnico portoghese - vista l'espulsione di Thiago Motta - si inventò Eto'o e Milito a coprire le fasce e Sneijder riferimento unico in avanti. Julio Cesar si rese decisivo nel primo con una parata su Messi mentre nel corso della ripresa l'inter seppe chiudere ogni varco e il Barça ha così dovuto sbattere spesso contro il muro eretto dai nerazzurri. Il gol degli spagnoli arrivò a cinque minuti dalla fine con Piquè su assist di Xavi. Sugli ultimi assalti del Barcellona ancora Julio Cesar protagonista: prima su tiro di Xavi poi su conclusione di Messi. L'Inter con un catenaccio d'altri tempi riuscì ad ottenere ciò che sognava. Dopo 38 anni tornò in finale di Champions.