28 giugno 1994, Russia-Camerun stabilisce due record ai Mondiali

Il 28 giugno 1994 a Stanford, California, si gioca Russia-Camerun. La partita è l'ultima della fase a gironi del gruppo B che comprende anche Brasile e Svezia. La partita è seguita con grande attenzione anche dall'Italia, che nel pomeriggio ha pareggiato col Messico e ha chiuso il girone in terza posizione. Una vittoria del Camerun potrebbe costare agli azzurri l'eliminazione ripescando i "Leoni indomabili" fra le migliori terze. La partita riesce a entrare nella storia registrando due record che tutt'ora resistono: è una serata di grazia per Oleg Salenko, centravanti russo che non solo doma, ma affossa i leoni africani segnando addirittura cinque reti. Nessuno prima di lui era riuscito a tanto in un Mondiale. Un exploit che contribuisce al netto successo, quanto inutile, per la Russia per 6-1. Risultato utilissimo invece per l'Italia che ringrazia e vola agli ottavi di finale. Per il Camerun solo una magra soddisfazione nel gol della consolazione. A siglarlo è Roger Milla, che entra nella storia. L'eroe nazionale di Italia '90 si ripresenta e alla veneranda età di 42 anni e 43 giorni diventa il marcatore più anziano del torneo iridato.