È una data storica per il calcio tedesco, il 28 luglio 1962. A Dortmund viene costituita la Bundesliga, primo campionato professionista tedesco che sarebbe partito nella stagione 1963/1964. A dare l'impulso decisivo il deludente Mondiale della nazionale in Cile, eliminata ai quarti di finale dalla Jugoslavia. Fino a quel momento il campionato era articolato secondo diverse fasi che cominciavano dai tornei regionali e proseguivano con le finali nazionali. La scelta delle partecipanti al primo campionato tedesco creerà non poche polemiche: verranno selezionate 16 squadre secondo criteri in base ai risultati storici e ai criteri geografici. Infatti, fece scalpore l'esclusione del Bayern Monaco poiché si decise di avere nel nuovo campionato solo una rappresentante per città (per la città bavarese fu scelto il Monaco 1860).