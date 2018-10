28 ottobre 1984, il Milan vince il derby grazie al fantastico volo di Hateley

Mark Hateley oggi

Il 28 ottobre 1984 il Milan vince 2-1 il derby contro l'Inter con un gol decisivo molto bello di Mark Hateley. Un gol che viene ricordato come 'il fantastico volo di Hateley'. Era la settima giornata del girone d'andata e San Siro era tutto esaurito, ottantamila spettatori: furono i nerazzurri allenati da Castagner a passare per primi in vantaggio, con un gran gol di Altobelli. Ma sempre nel primo tempo dopo una combinazione tra Wilkins e Virdis, Di Bartolomei firmò il pareggio. Nella ripresa, al diciottessimo, ecco la splendida rete di Hateley su cross di Virdis dalla corsia destra: stacco imperioso dell'attaccante inglese che, con un potente colpo di testa - un'autentica frustata - anticipa Collovati e segna la rete della vittoria. Era un successo che per i rossoneri nel derby mancava da ben sei anni. Hateley, che in campo aveva spirito battagliero, si meritò progressivamente il soprannome di Attila. E per quella vittoria il presidente Giussy Farina decise di raddoppiare il premio partita.