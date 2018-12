© foto di Federico De Luca

Il 29 dicembre 2003 in un'intervista rilasciata all'emittente bresciana "Teletutto", Roberto Baggio annuncia il suo ritiro dal calcio al termine della stagione. Il Divin Codino ammette come gli infortuni subiti in carriera lo abbiano condizionato troppo, al punto di non aver più la forza di combatterli. Gli ultimi mesi da calciatore di Baggio gli permettono di raggiungere due obiettivi: la quarta salvezza consecutiva per il Brescia, record per i lombardi, e quello di sfondare il muro dei 200 gol in Serie A. L'ultima partita di Roberto Baggio sarà a San Siro, il 16 maggio 2004, per Milan-Brescia.