29 giugno 1982, l'Italia di Bearzot batte l'Argentina. È la svolta degli azzurri

Il 29 giugno 1982 all'Estadio de Sarrià va in scena Italia-Argentina, valida per la prima giornata della seconda fase a gironi dei Mondiali. Gli azzurri di Enzo Bearzot arrivano fra mille polemiche, dopo aver passato il turno in maniera sofferta, con tre pareggi in altrettante partite, contro Polonia, Perù e Camerun. Inserita in un secondo girone di ferro con Argentina e Brasile, sembra non esserci storia per i nostri che invece si presentano alla sfida contro l'albiceleste trasformati: dopo un primo tempo a reti inviolate prima Marco Tardelli, poi Antonio Cabrini firmano l'uno-due. Passarella accorcia le distanze ma non basta, i primi due punti vanno all'Italia. È la svolta del nostro cammino che porterà fino all'incredibile vittoria finale del torneo.