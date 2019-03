© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 29 marzo 1997 l'Italia (guidata dal ct Cesare Maldini) batte a Trieste 3-0 la Moldova, partita valida per le qualificazioni a Francia '98. La gara non ebbe storia e vide le reti, nel primo tempo, di Maldini e Zola e poi, nella ripresa, di Vieri. Proprio Bobo, all'esordio in Nazionale (all'epoca aveva ventitre anni), entrò così nella storia per aver segnato il millesimo gol della storia dell'Italia, con un tiro di sinistro con cui battè il portiere Romanenco in uscita. Il primo gol in assoluto dell'Italia era stato di Lana, nel 1910 nell'amichevole vinta 6-2 con la Francia. Vieri avrebbe poi totalizzato 49 presenze con la maglia azzurra, realizzando 23 reti.