29 novembre 1998, derby show: Lazio-Roma finisce 3-3

Il 29 novembre 1998 il derby della Capitale tra Lazio e Roma finisce 3-3. Partita subito scoppiettante con i giallorossi che passarono in vantaggio con Delvecchio per poi essere subito raggiunti dal gol di Mancini che sfruttò una una papera del portiere Chimenti. Nella ripresa i biancocelesti - allenati da Eriksson - sembravano poter vincere la gara: non a caso riuscirono a passare in vantaggio prima con un altro gol di Mancini e poi con un rigore di Salas. Inoltre la Roma era rimasta in dieci per il rosso a Petruzzi. A quel punto però i giallorossi decisero di giocarsi il tutto per tutto e con orgoglio e grinta riuscirono prima a riaprire il match con Di Francesco e poi a trovare ad otto minuti dal termine la rete del clamoroso pari con Totti, al suo primo gol nel derby. Nel finale ci fu anche il gol di Delvecchio ma Farina annullò per un fuorigioco dubbio.