29 ottobre 2014, muore Klas Ingesson, Guerriero del centrocampo

Il 29 ottobre 2014 in Svezia ad Odeshog muore a 46 anni Klas Ingesson. Centrocampista di Bari e Bologna negli anni Novanta, soffriva dal 2009 di mieloma multiplo. In campo era un lottatore, non a caso veniva soprannominato 'Guerriero', per la sua capacità guidare la squadra e di sradicare palloni agli avversari. Fu capitano del Bari (dove era approdato dallo Sheffield), poi passò al Bologna con cui giocò sessantaquattro partite. Dopo una parentesi al Marsiglia chiusa la carriera in Italia al Lecce e poi intraprese la nuova vita di allenatore, guidando la formazione under21 dell'Elfsborg. Dal settembre 2013 ha allenato la prima squadra per poi dimettersi ad ottobre dell'anno successivo a causa della malattia.