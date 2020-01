3 gennaio 1988, lezione di calcio del Milan al Napoli: inizia il ciclo rossonero

© foto di MB/Image Sport

Il 3 gennaio 1988 il Milan batte il Napoli 4-1 impartendo una autentica lezione di calcio ai partenopei. La squadra di Maradona stava dominando il campionato, oltre al Pibe de Oro Giordano e Careca vivevano un periodo straordinario. Il Milan era ancora in fase di sviluppo e quella partita poteva e doveva segnare una linea di demarcazione per i rossoneri che erano a meno cinque dal Napoli: in caso di vittoria avrebbe potuto pensare in grande, in caso di ko anche Sacchi sarebbe tornato in discussione. E i rossoneri iniziarono anche male, andando sotto: segnò Careca dopo dieci minuti su assist di Maradona. A quel punto il Milan cominciò ad alzare il baricentro, a dare gas sulle fasce e a spingere i partenopei sempre più indietro. Colombo pareggiò quasi subito e poco dopo Virdis realizzò la rete del vantaggio. Nel secondo tempo fu un Milan incontenibile che segnò con Gullit e poi con Donadoni. La partita resta storica e segnò l'inizio del grande Milan. I rossoneri vinceranno poi lo scudetto.