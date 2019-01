© foto di Federico De Luca

Il 3 gennaio 1993 il vicepresidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori decide clamorosamente di esonerare il tecnico Gigi Radice dopo la sconfitta in casa contro l'Atalanta (gol di Perrone). Fino a quel momento la squadra viola - formata tra gli altri da Effenberg, Brian Laudrup, Baiano e Batistuta - aveva mostrato un bel calcio divertente ed era al secondo posto, ma dopo quel ko scivolò in sesta posizione: Cecchi Gori non era in sintonia con le idee di Radice, non gradiva che la squadra giocasse a zona e così bastò una sconfitta per far saltare la panchina del tecnico lombardo. Fu l'inizio della fine, Cecchi Gori scelse Agroppi ma la squadra - tornata a giocare a uomo - perse le sue certezze e sprofondò in classifica. Neppure la coppia Chiarugi-Antognoni, chiamata nel finale alla guida della squadra, riuscì ad ottenere la salvezza. E la Fiorentina finì incredibilmente in B.