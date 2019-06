Doveva essere una serata di festa, quella a Torino il 3 giugno 2017. C'è la finale di Champions League, che si gioca a Cardiff e vede la Juventus impegnata contro il Real Madrid. Nel capoluogo piemontese viene installato un maxischermo in Piazza San Carlo, pieno centro città e solito teatro dei festeggiamenti dei dei tifosi bianconeri. Quello che andrà in scena, invece, sarà una una vera e propria manifestazione di panico collettivo. Un gruppo di rapinatori, usando spray urticante nella calca, ha scatenato il panico generale e i presenti, temendo si trattasse di un attentato, hanno creato delle vere e proprie ondate di fuga creando una calca che ha portato alla morte di due persone, calpestate dalla folla, e oltre 1500 feriti. I responsabili dell'accaduto sono stati condannati a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale.