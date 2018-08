3 luglio 1990, l'Argentina batte l'Italia ai rigori nella semifinale dei Mondiali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 3 luglio 1990 l'Argentina elimina l'Italia ai campionati del mondo ai calci di rigore. La gara, la semfinale della Coppa, si giocò allo stadio San Paolo di Napoli. la squadra guidata dal ct Vicini era favorita anche in considerazione della possibilità di giocare in casa. Il valore assoluto dell'italia sembrava superiore agli avversari che però potevano contare su Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro aveva trascinato il Napoli al suo secondo scudetto ed era stato decisivo anche per la sua nazionale. La rete di Totò Schillaci sembra poter spianare la strada agli azzurri ma nella ripresa da un traversone di Maradona Caniggia con un tocco di nuca anticipò Zenga e firmò l'uno a uno. Finì a 517' l'imbattibilità del portiere, record ancora imbattuto in un Mondiale. Si arrivò ai calci di rigore, con gli argentini infallibili, mentre per gli azzurri dal dischetto sbagliarono Donadoni e Serena.