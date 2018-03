30 dicembre 1975, Scirea esordisce in Nazionale contro la Grecia

Il 30 dicembre 1975 Gaetano Scirea esordisce in Nazionale. In una partita tra l'Italia e la Grecia arrivò - all'età di 22 anni - il debutto di colui che poi avrebbe vinto il campionato del mondo in spagna nel 1982. Con la maglia azzurra avrebbe giocato per ben 78 volte realizzando anche due reti. Il suo ritiro dalla Nazionale avvenne il 17 giugno 1986 dopo l'eliminazione agli ottavi dai Mondiali messicani. Fu uno dei pilatri dell'Italia, punto di riferimento della Juventus con cui vinse praticamente tutto (Coppa Intercontinuentale compresa). Libero di grande eleganza, morì in un incidente stradale in Polonia dove aveva viaggiato per seguire una partita del Górnik Zabrze, avversario della Juve in Coppa Uefa (all'epoca Scirea era il vice di Zoff).