30 dicembre 1989, paura a Bologna: Manfredonia ha un arresto cardiaco in campo

Il 30 dicembre 1989 al Dall'Ara di Bologna va in scena la sfida fra Bologna e Roma, valida per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. È un pomeriggio particolarmente freddo, con la temperatura che tocca i 5 gradi sotto zero. Lionello Manfredonia, centrocampista giallorosso, dopo cinque minuti di gioco si accascia al suolo, esanime. Si capisce immediatamente che si tratta di qualcosa di grave: il giocatore viene colpito da arresto cardiaco. A soccorrerlo per primo l'ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Bruno Giordano, all'epoca centravanti del Bologna. Provvidenziale l'intervento del dottor Ernesto Alicicco e il massaggiatore Giorgio Rossi. Trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna in coma, Manfredonia si risveglierà a 42 ore dal collasso ma sarà costretto a ritirarsi dall'attività agonistica a 33 anni. Nato nel 1956, Manfredonia ha vestito per 10 stagioni la maglia della Lazio (1975-1985) pr_ima di trasferirsi alla Juventus in tempo per vincere lo scudetto nella stagione 1985-86, infine il trasferimento alla Roma nel 1987. Ha collezionato inoltre 4 presenze con la Nazionale italiana, facendo parte dei 22 che hanno preso parte ai Mondiali del 1978 in Argentina.