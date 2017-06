30 giugno 1996, Bierhoff decide gli Europei con un golden goal

© foto di Federico De Luca

Il 30 giugno 1996 entra nella storia delle finali fra nazionali maggiori per il primo golden gol. A segnarlo Oliver Bierhoff che regala il titolo alla Germania all'atto conclusivo contro la Repubblica Ceca. 2-1 il risultato finale nel palcoscenico di Wembley. La nazionale di Berti Vogts rischia grosso e fino a 17 minuti dalla fine è sotto per un rigore trasformato da Patrik Berger. Oliver Bierhoff ci mette come al solito la testa, sfruttando un calcio di punizione e pareggia i conti. Si va ai tempi supplementari che durano 5 minuti: Klismann mette la palla all'altezza del dischetto, Bierhoff controlla spalle alla porta, si gira e scarica un destro che supera il portiere avversario. E la Germania è per la terza volta campione d'Europa.