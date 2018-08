30 giugno 2013, Buffon para tre rigori: Per l'Italia è bronzo in Confederations

© foto di Federico De Luca

Il 30 giugno 2013 l'Italia conquista la prima medaglia in Confederations Cup. La squadra di Cesare Prandelli ha la meglio sull'Uruguay nella finale per il 3°-4° posto. Superati dalla Spagna in semifinale ai calci di rigore, gli azzurri sono protagonisti di una sfida spettacolare a Salvador, in Brasile: 2-2 dopo 120' con retgi di Astori e Diamanti per i nostri e doppietta di Cavani per i sudamericani. Ai calci di rigore il protagonista è Gianluigi Buffon, che para le esecuzioni di Forlan, Caceres e Gargano e rende indolore l'errore dal dischetto di De Sciglio.