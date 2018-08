30 luglio 1930, l'Uruguay vince la prima edizione dei Mondiali

Il trenta luglio 1930 l'Uruguay batte l'Argentina nel primo mondiale della storia. La coppa del mondo si giocò proprio in Uruguay e tutte le partite si giocarono a Montevideo: vi parteciparono Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Messico, Paraguay, Perù e Stati Uniti per un totale di nove squadre sudamericane compreso l'Uruguay. Varie squadre europee furono costrette a rinunciare per motivi legati alla distanza e al costo del viaggio (vi presero parte Belgio, Francia, Jugoslavia e Romania). Le tredici squadre furono divise in quattro gruppi, uno di quattro squadre e gli altri con solamente tre. Ogni gruppo si svolgeva come un girone all'italiana, con l'assegnazione di due punti per la vittoria e uno per il pareggio. Le quattro vincitrici passavano alle semifinali. Per quanto riguarda la finale fu una partita con varie occasioni da rete e che vide la vittoria degli uruguagi per 4-2 con reti di Dorado, Cea, Iriarte e Castro mentre per gli argentini segnarono Peucelle e Stabile.