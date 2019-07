30 luglio 1966, l'Inghilterra diventa campione del mondo battendo la Germania Ovest

© foto di Sara Bittarelli

Il 30 luglio 1966 l'Inghilterra diventa per la prima volta campione del mondo battendo la Germania Ovest. Gli inglesi avevano la grande occasione di organizzare la rassegna iridata in casa e dopo aver vinto il proprio girone davanti a Uruguay, Messico e Francia, superato l'Argentina ai quarti di finale e il Portogallo in semifinale, ebbero la meglio all'atto conclusivo sulla Germania Ovest. A Wembley finì 4-2 dopo i tempi supplementari, in una partita rimasta nella storia per il gol fantasma di Geoffrey Hurst al 101': il suo tiro terminò sulla traversa prima di rimbalzare sulla linea e tornare in campo. Nel dubbio, l'arbitro svizzero Gottfried Drienst, dopo essersi consultato col guardalinee sovietico Tofik Bakhmarov, decise di dare il gol all'Inghilterra, che valse il momentaneo 3-2. Hurst segnò poi anche al minuto 120.