30 maggio 1973, la Juve perde la sua prima finale di Coppa dei Campioni

Il 30 maggio 1973 a Belgrado va in scena la finale di Coppa dei Campioni fra Ajax e Juventus. I bianconeri accedono per la prima volta nella loro storia all'atto conlcusivo del massimo torneo continentale e ci arrivano dopo aver eliminato in sequenza Marsiglia, Magdeburgo, Ujpest e Derby County. La squadra di Cestmir Vycpalek ha la sfortuna di confrontarsi con la squadra più forte al mondo, capace di vincere le precedenti due edizioni del torneo e con campioni assoluti del calibro di Krol, Neeskens, Rep e soprattutto Johan Cruijff. Sblocca la partita Johnny Rep di testa dopo 5 minuti. Un anno dopo il 2-0 all'Inter, gli olandesi alzano il trofeo davanti a una squadra italiana.