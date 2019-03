30 marzo 1994, impresa del Cagliari: nella semifinale d'andata di Uefa batte 3-2 l'Inter

Il 30 marzo 1994 il Cagliari batte 3-2 l'Inter al Sant'Elia nell'andata della semifinale di Coppa Uefa. Fu un giorno storico per la Sardegna e la squadra rossoblù che fino a quel momento aveva compiuto grandi imprese in Europa, tra cui quella di eliminare la Juve nei quarti (era il Cagliari di Allegri, Matteoli, Dely Valdes e Oliveira). Al Sant'Elia si radunarono quella sera 32mila persone: i nerazzurri partirono meglio e dopo sette minuti erano in vantaggio con Fontolan ma Oliveira riportò subito l'incontro in parità. Nella ripresa al quarto d'ora Sosa portò nuovamente avanti l'Inter - guidata in panchina da Marini - ma negli ultimi dieci minuti i rossoblù si scatenarono: Criniti, fatto entrare da Giorgi al posto di Allegri, firmò il gol del 2-2 e poi Pancaro quello del definitivo 3-2 che fece esplodere lo stadio. Il Cagliari però poi sarebbe stato sconfitto 3-0 al ritorno a San Siro.