30 settembre 2007, la Juve vince il derby col Torino con gol di Trezeguet allo scadere

© foto di Filippo Gabutti

Il 30 settembre 2007 la Juve vince 1-0 il derby contro il Torino. Era il primo derby di Torino dopo Calciopoli, con i bianconeri tornati in Serie A dopo l'anno di purgatorio in cadetteria. La squadra allenata da Ranieri - che in attacco si affidava a Trezeguet e Del Piero - vinse questa partita allo scadere. Il Torino era guidato da Novellino e in attacco schierava il tandem formato da un Recoba al termine della carriera e da Ventola. Fu ujna gara no bella ma combattuta: a venti secondi dalla fine arrivò la rete dei bianconeri con Trezeguet che superò Sereni con un destro al volo, ma la posizione del francese fece discutere perchè sul colpo di testa di Almiron, poi corretto da Dellafiore, Trezegol pareva in fuorigioco. La Juventus con quel successo volò al secondo posto a meno uno dall'Inter.