Il 30 settembre 2014 la Roma pareggia 1-1 col Manchester City, nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Fu soprattutto il giorno di Totti che all’età di 38 anni segnò in questa competizione regalando il pari ai giallorossi. Dopo 4 minuti Sergio Aguero aveva portato in vantaggio i suoi con un rigore che lui stesso si era procurato (fallo di Maicon). Poi però al 23’ Totti sfruttando un errore della difesa del City supero’ Hart con un tocco morbido. Fu un gol importante anche perché Totti entrò nella storia della Champions come il calciatore più anziano ad aver segnato nella massima competizione europea.