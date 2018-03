31 dicembre 1988, per l'ultima volta la Serie A gioca per la fine d'anno

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 31 dicembre 1988 è stata l'ultima volta in cui la Serie A è scesa in campo per la fine d'anno. Era l'undicesima giornata e le partite più significative erano quelle dell'inter contro il Lecce e del Napoli contro la Roma, all'Olimpico. La squadra nerazzurra allenata da Trapattoni non ebbe problemi a battere i salentini mentre i partenopei furono sconfitti dai giallorossi (gol di Voeller). L'Inter così consolidava la sua posizione in testa alla classifica con venti punti mentre il Napoli rincorreva a diciassette (all'epoca la vittoria valeva due punti). A fine campionato lo scudetto sarebbe andato proprio all'Inter, formata tra gli altri da Zenga, Bergomi, Brehme, Matthaus, Diaz e Serena.