31 luglio 2000, Crespo si presenta in casa Lazio. Colpo da 110 miliardi

Il 31 luglio 2000 Hernan Crespo si presenta come nuovo giocatore della Lazio. Atteso da seimila tifosi a Formello, c'era in effetti grande attesa per un autentico colpo. La società biancoceleste del presidente Cragnotti infatti aveva speso per lui 110 miliardi di lire. Per pochi giorni - prima che Figo approdasse al Real Madrid per 143 miliardi di lire - fu il trasferimento più costoso nella storia del calcio mondiale. Crespo, all'epoca venticinquenne, approdava a Roma dopo quattro stagioni al Parma, dove aveva conquistato una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Alla Lazio rimase per due stagioni vincendo una Supercoppa italiana e la classifica cannonieri nel 2000-01 con 26 reti.