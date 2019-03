31 marzo 1988, Paolo Maldini esordisce in Nazionale contro la Jugoslavia

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 31 marzo 1988 Paolo Maldini debutta in Nazionale. La partita, un'amichevole, era quella tra gli azzurri e la Jugoslvia, che si disputò a Spalato e che terminò 1-1 (gol di Vialli e Jakovlijevic). Fu il ct Vicini a farlo esordire: Maldini - all'epoca diciannovenne - entrò in campo all'ottavo minuto della ripresa al posto di Francini. Da quel momento in poi il giocatore rossonero avrebbe sempre fatto parte della Nazionale fino al 2002, collezionando 126 presenze in azzurro (di cui 74 da capitano) e segnando sette reti. Nel 2002, appunto, dopo la fine dei Mondiali in Giappone e Corea, all'indomani dell'uscita degli azzurri agli ottavi per mano della Corea del Sud, decise di dire addio alla Nazionale anche a seguito delle critiche che aveva ricevuto per un errore commesso in occasione del gol di Ahn.