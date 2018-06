4 giugno 1928, l'Italia umilia la Spagna alle Olimpiadi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 4 giugno 1928 l'Italia vicne una delle più belle partite della sua storia. Ad Amsterdam, nello spareggio dei quarti di finale delle Olimpiadi gli azzurri travolgono la Spagna per -1. Solo tre giorni prima la partita era terminata 1-1 dopo i tempi supplementari, portando così la sfida al replay (la lotteria dei calci di rigore non esisteva ancora). In meno di 20 minuti il discorso è chiuso con un vantaggio di tre reti grazie ai gol di Magnozzi, Schiavio e Baloncieri. Prima dell'intervallo Bernardini segna il quarto gol. Nella ripresa alla timida reazione spagnola con Yermo la squadra allenata da Augusto Rangone dilaga con Rivolta e una doppietta di Levratto. Il cammino degli azzurri terminerà in semifinale perdendo contro i futuri campioni dell'Uruguay. Arriverà comunque una medaglia di bronzo, grazie al successo nella finalina contro l'Egitto col risultato record di 11-3.