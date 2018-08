4 luglio 2000, Zoff si dimette da Ct azzurro dopo gli attacchi di Berlusconi

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 4 luglio 2000 Dino Zoff si dimette da ct dell'Italia. Lo fece a seguito degli attacchi di Berlusconi - all'epoca presidente del consiglio - a proposito della conduzione della partita persa contro la Francia, in finale ai campionati europei. Il tecnico fece capire bene che dietro la sua scelta non c'erano motivazioni politiche. Zoff, molto teso in conferenza stampa, pronuncio' parole forti: "Non prendo lezioni di dignità dal signor Berlusconi. Prendere questa decisione e' molto difficile e so che probabilmente mi costera' parecchio. So come reagiranno e cosa scriveranno i fedeli collaboratori del signor Berlusconi. Forse non ne uscirò bene, ma non potevo fare altro".