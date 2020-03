4 marzo 2004, Pelé stila la lista della FIFA 100

Il 4 marzo 2004 nasce la FIFA 100, ossia una lista dei migliori giocatrori. Il compito di scegliere i primi 100 nomi, 50 dei quali in attività e 50 ritirati, viene dato niente meno che a Pelé. Lista che diventerà di 125 nomi, due dei quali di calciatrici e verrà divulgata a Londra nel corso della festa per i cento anni della Federazione. La scelta della leggenda brasiliana lascia qualche perplessità, visto l'inserimento di giocatori come Hong Myung-Bo, Abedi Pele, Romerito, El Hadji Diouf o Emre Belozoglu mentre sono stati lasciati fuori ex compagni della Seleçao come Jairzinho, Tostao, o Gerson. Quest'ultimo reagirà strappando una copia della lista davanti alle telecamere. Per la cronaca sono 14 i calciatori italiani presenti: Roberto Baggio, Franco Baresi, Giuseppe Bergomi, Giampiero Boniperti, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Francesco Totti, Christian Vieri e Dino Zoff.