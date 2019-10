© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 4 ottobre 2009 in Bulgaria accade un fatto curioso su un piccolo campo di terza divisione, tanto da portare la sfida fra Gigant Belene e Chavdar Byala a suo modo nella storia. Questo perché la squadra di casa, evidentemente dalla rosa ristretta e decimata da infortuni e squalificati, si presentò all'incontro con 8 giocatori, tuttavia sufficienti per iniziare l'incontro. Peccato che dopo 4 minuti altri due giocatori si facciano male e non essendoci ricambi il Gigant si ritrova in 6, numero insufficiente per continuare l'incontro (il minimo concesso è di 7 uomini). L'arbitro così è costretto a fischiare la fine della partita con anticipo da record. Il Chavdar si vedrà assegnare la vittoria 3-0 a tavolino.