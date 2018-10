4 ottobre 2015, la Juventus inizia la striscia record di vittorie in casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 4 ottobre 2015 col successo contro il Bologna, la Juventus inaugura una striscia di vittorie consecutive in casa da record. In precedenza i bianconeri si erano fatti bloccare tra le mura amiche dal Frosinone. La partita con i felsinei si era messa male per gli uomini di Massimiliano Allegri, sotto dopo quattro minuti in virtù del gol segnato da Mounier. Morata, Dybala su rigore e Khedira ribaltano l'incontro. Sarà la prima di 33 vittorie consecutive allo Juventus Stadium, striscia interrotta quasi 2 anni dopo nel derby contro il Torino del 6 maggio 2017.