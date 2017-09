4 settembre 2006, muore Giacinto Facchetti, autentico simbolo dell'Inter

© foto di Federico De Luca

Il 4 settembre 2006 muore Giacinto Facchetti, stroncato da un tumore al pancreas. Il suo nome è sempre stato legato all'Inter: fu giocatore nerazzurro dal 1960 al 1978 vincendo quattro scudetti, una coppa Italia, due coppe Campioni e due Intercontinentali. Con la Nazionale, di cui fu capitano, conquistò gli Europei del 1968. Terzino sinistro d'attacco, era capace di segnare un buon numero di reti. Ottimo colpitore di testa, sapeva adattarsi anche ad altri ruoli e chiuse la carriera da libero. Con l'avvento di Massimo Moratti alla presidenza dell'Inter è tornato in nerazzurro prima come dg e poi come direttore sportivo: dopo la morte di Giuseppe Prisco divenne vicepresidente e poi nel gennaio del 2004 presidente, dopo le dimissioni di Moratti. Con questa carica vinse uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.