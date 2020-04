5 aprile 2017, Napoli-Juve: l'ex Higuain fa doppietta e i bianconeri vanno in finale di Coppa Italia

Nell’estate del 2016 il passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus, è indubbiamente una delle operazioni di mercato più eclatanti e rumorose degli ultimi anni in Italia. L’attaccante che ha fatto innamorare il San Paolo e l’intera città partenopea passa agli acerrimi rivali della Juventus, un passaggio che ha alla base anche un rapporto non certo idilliaco tra il giocatore e il presidente De Laurentiis. Così quando il 5 aprile del 2017 si gioca la gara di ritorno per la semifinale di Coppa Italia al San Paolo, tutti gli occhi sono puntati sull’argentino. Pochi giorni prima Higuain ha già giocato a Napoli contro la sua ex squadra in campionato, partita finita 1-1 senza gol del Pipita, che ha già fatto male però agli azzurri all’andata, sia in campionato che in Coppa Italia, ma sempre all’Allianz Stadium. Nella gara di ritorno di Coppa Italia i rimpianti del pubblico napoletano aumentano ulteriormente. Pur vincendo 3-2 i padroni di casa, passano due volte in svantaggio e vengono eliminati dalla coppa, proprio grazie a due splendide reti di Higuain, una per tempo: la prima una splendida conclusione da fiori area, la seconda raccogliendo un preciso cross di Cuadrado.