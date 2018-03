5 dicembre 1976, il Torino batte la Juve nel derby e si porta in testa alla classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 5 dicembre 1976 il Torino vonce il derby battendo la Juventus 2-0. fu una partita dominata dalla squadra di Radice che era reduce dalla conquista dello scudetto ed era la quarta vittoria consecutiva nel derby per i granata. La vittoria arrivò grazie alle reti di Ciccio Graziani nel primo tempo e di Pulici nella ripresa. Graziani realizzò di testa dopo una punizione di Sala da sinistra, mentre Pulici segnò superando Zoff con un pallonetto per poi depositare in rete colpendo il pallone di testa. Il Torino così sorpassò la Juve in classifica portandosi in testa. Le due squadre si daranno battaglia poi fino al termine del campionato. A spuntarla sarà la Juventus che stabilì il record di punti in un torneo a 16 squadre: 51 per i bianconeri 50 per il Torino.