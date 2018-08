5 luglio 2001, la Juventus annuncia l'acquisto di Nedved dalla Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 5 luglio 2001 la Juventus annuncia l'acquisto di Pavel Nedved dalla Lazio per circa 80 miliardi di lire. I tifosi della Lazio protestarono vivacemente contro il presidente biancoceleste dell'epoca Sergio Cragnotti. Il ceco del resto era diventato uno dei simboli di quella squadra con cui aveva giocato per cinque anni vincendo lo scudetto nel 2000, oltre a due Coppe Italia, due supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa. Ma Nedved spiegò: "Ho scelto io la Juventus, so che in bianconero posso vincere tutto2. Dopo un periodo d'ambientamento, il ceco diventò una pedina fondamentale per la squadra di Lippi con cui segnò in quella sua prima stagione quattro reti conquistando anche lo scudetto.