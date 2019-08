Il 6 agosto 2003 si gioca un'amichevole precampionato a Lisbona, per inaugurare lo stadio "José Alvalade": in campo i padroni di casa dello Sporting contro il Manchester United. La data passa alla storia per aver di fatto consegnato un giovanissimo Cristiano Ronaldo ai Red Devils. In estate il club inglese ha ceduto David Beckham al Real Madrid e sembra a un passo dall'acquistare Ronaldinho. La sfida giocata in Portogallo è una vera e propria folgorazione per Sir Alex Ferguson, che si innamora dell'esterno destro dei biancoverdi che fa ammattire tutta la retroguardia avversaria. Il giocatore in verità era già stato monitorato da tempo dal Manchester, quella sera ogni dubbio sul suo conto fu spazzato via. E il Manchester United deciderà di acquistarlo.