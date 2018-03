6 dicembre 1978, il Milan crolla contro il City ed è eliminato dalla Coppa Uefa

Il 6 dicembre 1978 il Milan perde 3-0 dal Manchester City nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Uefa e viene eliminato dalla competizione. All'andata era finita 2-2 a San Siro. Quella notte i rossoneri, scesi in campo com Albertosi, Bet, Maldera, De Vecchi, Collovati, Baresi, Antonelli, Buriani, Sartori, Rivera e Novellino incassarono le tre reti nel primo tempo. Ingenua la difesa della formazione di Nils Liedholm, superata nel gioco aereo (i gol di Booth e Kidd arrivarono di testa). Nel dopo-partita però i giocatori del Milan considerarono immeritato il ko. "Tre gol di scarto sono troppi- commentò Rivera - l'uno a zero era il risultato più giusto. Alla base della sconfitta ci sono ragioni psicologiche perché pochi di noi credevano nella vittoria".