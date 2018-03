6 febbraio 1958, tragedia aerea: 8 giocatori dello United perdono la vita

© foto di Sara Bittarelli

Il 6 febbraio 1958 è consegnato alla storia del calcio per il disastro aereo di Monaco di Baviera, in cui persero la vita i giocatori del Manchester United, assieme ad alcuni sostenitori e giornalisti. La squadra, composta da giocatori molto giovani che venivano affettuosamente chiamati i Busby Babes per via dell'allenatore Matt Busby, era considerata una delle più forti in Europa e fra le favorite alla vittoria della Coppa dei Campioni. Proprio al termine di una partita del torneo, a Belgrado contro lo Stella Rossa, l'aereo che doveva riportare la squadra a Manchester fece una sosta carburante a Monaco di Baviera. Al momento della ripartenza ci fu un problema al momento del decollo che portò l'aereo a schiantarsi contro la recinzione che circondava l'aeroporto e poi su una casa, in quel momento vuota. Il veicolo ha poi preso fuoco. 8 giocatori dello United persero la vita, più altri tre membri dello staff, 8 giornalisti e 4 membri dell'equipaggio. Matt Busby e altri 9 giocatori furono i superstiti.