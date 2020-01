Al Mundialito, a Montevideo, il 6 gennaio 1981 l'Italia pareggia 1-1 contro l'Olanda. Gli azzurri erano inseriti nel gruppo 1 di cui faceva parte anche l'Uruguay. Contro i sudamericani la squadra di Bearzot perse 2-0 e finì anche in nove per le espulsioni di Cabrini e Tardelli. Contro l'Olanda il ct fa esordire Carlo Ancelotti che segna anche il gol del momentaneo 1-0 con un tiro da fuori area. La rete del pari, molto bella, fu firmata da Peters.: conclusione dalla distanza e pallone all'incrocio dei pali, dove Bordon non riuscì ad arrivare.