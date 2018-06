6 giugno 1993, la Fiorentina retrocede clamorosamente in serie B

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 6 giugno 1993 la Fiorentina retrocede incredibilmente in serie B. Quel giorno a nulla valse la vittoria dei viola per 6-3 contro il Foggia perché il pareggio dell'Udinese contro la Roma (non senza polemiche da parte dei viola per come maturò quel risultato) consentì ai friulani di restare in A. La Fiorentina in ogni caso finì in B anche per colpe proprie: fino a gennaio stava disputando un bel calcio che l'aveva portata addirittura al terzo posto (in squadra c'erano Effenberg, Batistuta, Baiano) ma il ko interno con l'Atalanta fece andare su tutte le furie Vittorio Cecchi Gori che esonerò Radice chiamando al suo posto Agroppi, inviso al 'Palazzo' per una serie di attacchi televisivi anche alla Federazione. La Fiorentina iniziò così a calare, subendo anche qualche torto arbitrale. Finì in una zona sempre più pericolosa e nemmeno il duo Antognoni-Chiarugi chiamato per le ultime 5 partite riuscì ad evitare una retrocessione molto amara.