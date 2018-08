6 luglio 1949, il Barcellona vince la Coppa Latina, antesignana della Coppa Campioni

Bayern, operazione ok per Coman. Salihamidzic: "Tornerà più forte"

Bundesliga, buona la prima per il Dortmund: 4-1 al Lipsia in rimonta

Fulham, Mitrovic: "Tanti nuovi giocatori, daremo il meglio per salvarci"

Chelsea, Abraham rifiuta l'Aston Villa: vuole giocarsi le sue carte in Blues

Schalke 04, è fatta per l'acquisto di Rudy dal Bayern: domani l'ufficialità

Wolfsburg in ansia per capire le condizioni di capitan Guilavogui

Atl. Madrid, lesione muscolare per Juanfran: rischia un mese di stop

Barcellona, Piqué: "Prima di andare in USA pensassero ai campi tremendi"

Galatasaray, dallo Stoke ecco Ndiaye in prestito oneroso

PSG, Trapp potrebbe andare via: c'è il Fenerbahce

Chelsea, Hazard: "Non ci arrendiamo mai, buona prestazione"

Bayern Monaco, Bernat dice no al PSG: preferisce la Spagna

Chelsea, Sarri: "Gara molto difficile. Rigore? Non sono l'arbitro"

Atl. Madrid, Griezmann: "Non giochiamo bene? Contano solo punti e titoli"

Valencia, Super Deporte: "Mendes e Lim per chiudere Guedes"

Il 6 luglio 1949 il Barcellona si aggiudica la prima edizione della coppa Latina. Era un torneo per club, considerato il progenitore della Coppa Campioni e dell'attuale Champions League. Questa competizione prevedeva che a parteciparvi fossero le squadre vincitrici del campionato di quattro nazioni: Francia, Italia, Portogallo e Spagna. Gli iberici, in finale, superarono 2-1 lo Sporting Lisbona con le reti di Cesar al 23’ e Basora al 49’, con provvisorio pareggio di Correia al 26’. Il torneo andò avanti fino al 1957.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy