6 maggio 1998, l'Inter vince la Coppa UEFA battendo la Lazio in finale

Il 6 maggio 1998 al Parco dei Principi di Parigi, si gioca la finale di Coppa UEFA, per la prima volta nella sua storia in gara secca. A contendersi il trofeo due squadre italiane: Inter e Lazio. Per i biancocelesti è un giorno importante sia per il traguardo sia perché in mattinata il club è stato quotato in Borsa, prima società italiana ad entrare in Piazza Affari. Sul campo le cose sorridono però solo all'Inter: Zamorano dopo 5 minuti rompe il ghiaccio, Zanetti e Ronaldo nella ripresa chiudono i conti consegnando il trofeo per la terza volta ai nerazzurri, dopo le edizioni 1990-91 e 1993-94.