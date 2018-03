6 marzo 1902, nasce il Real Madrid

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il 6 marzo 1902 viene fondato il Madrid Foot Ball Club da un gruppo di appassionati del nuovo sport già praticato in Inghilterra dal secolo precedente. Julian Palacios è il primo presidente, i fratelli Juan e Carlos Padros sono le altre due figure determinanti per la nascita della nuova società. Come colori sociali viene inizialmente scelto il bianco per la maglia, l'azzurro per i calzoncini e il nero per i calzettoni. Circa i calzoncini si passerà praticamente subito al colore bianco. Il nome "Real" verrà aggiunto solamente nel 1920 dall'allora Re di Spagna Alfonso XIII. In oltre un secolo il Real Madrid vedrà crescere esponenzialmente la propria fama, divenendo uno dei club più titolati in Spagna (64 trofei) e il club al mondo con più trofei internazionali (25).