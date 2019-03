6 marzo 1902, nasce il Real Madrid

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tante sono le date indelebili nella storia del calcio il 6 marzo del 1902 nasce la squadra attualmente più blasonata del pianeta: il Real Madrid. Fare l’elenco dei successi e dei giocatori che hanno vestito la sua maglia rischia però di essere un esercizio lungo. Le Merengues a parte la Coppa delle Coppe, hanno vinto tutto e soprattutto tanto. Il record stabilito di 3 Champions League vinte consecutivamente è uno dei tanti record che detiene la società. La squadra che rappresenta storicamente la Spagna, mentre gli acerrimi rivali sono coloro che meglio di altri incarnano le spinte separatiste della penisola iberica e cioè i catalani del Barcellona. Il Santiago Bernabeu, l’impianto in cui giocano e il cui nome è legato proprio ad uno storico presidente è stato teatro di tantissime partite straordinarie. Un pubblico abituato a vedere solo il meglio a gustare le giocate dei più forti e sempre pronto ad applaudire le gesta anche degli avversari se se lo meritano. Ronaldinho con la maglia del Barcellona, Del Piero con la maglia della Juventus ne sanno qualcosa. Facciamolo l’elenco delle vittorie giusto per ricordare quanto sia stato importante quel 6 marzo del 1902. 33 Liga, 19 Coppe del Re, 10 Super Coppe di Spagna, 13 fra Coppe Campioni e Champions League, 2 Coppe Uefa, 4 super Coppe Uefa, 3 coppe intercontinentali, 4 coppe del mondo per club.