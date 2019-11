© foto di Sara Bittarelli

Il 6 novembre 1949 l'Inter vince 6-5 il derby contro il Milan. Partita entusiasmante che vide i nerazzurri rimontare lo svantaggio di tre reti. Nel giro di pochi minuti i rossoneri erano in vantaggio di due gol, grazie all'ala Candiani. Un gran tiro di Nyers aveva riaperto la partita e poi Nordhal era riuscito a portare sul 3-1 il Milan alla fine del primo tempo. Nella ripresa era stato Liedholm a realizzare il gol del 4-1. Sembrava fatta ma a quel punto era pronto a scatenarsi Amadei: in pochi minuti realizzò una doppietta. Quindi Nyers trasformò un rigore e poi andò a segno Lorenzi portando l'Inter in vantaggio 5-4. Reazione del Milan e gol del 5-5 con Annovazzi. Dopo un minuto però ecco il gol del definitivo 6-5, di nuovo con Amadei.